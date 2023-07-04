Просто насыпьте соль на швабру: трюк французских хозяек, который упрощает мытье полов в разы

Отмечается, что соль при попадании на насадку из микрофибры уничтожает в ней микробы. Также есть еще несколько плюсов. Подсоленная тряпка помогает деревянному покрытию и кафелю вернуть былой блеск. А также с помощью этого ингредиента гораздо проще убрать пыль.

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Хозяйки пояснили, что нужна лишь щепотка соли, которую надо посыпать на влажную швабру. Либо можно растворить три чайных ложки в 5 литрах горячей воды. Важно, что тряпку в ведро с соленой водой нужно опустить на час, а затем мыть полы, пишут «ТУТ Новости».