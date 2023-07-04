Просто насыпьте соль на швабру: трюк французских хозяек, который упрощает мытье полов в разы

Уборка зачастую отнимает много времени. Раз в неделю необходимо проводить влажную уборку. Мытье полов особенно сложная задача Но опытные французские хозяйки всегда используют этот трюк при мытье полов, который очень облегчает уборку. Достаточно «посолить» швабру, чтобы полы начали сиять от чистоты.
Отмечается, что соль при попадании на насадку из микрофибры уничтожает в ней микробы. Также есть еще несколько плюсов. Подсоленная тряпка помогает деревянному покрытию и кафелю вернуть былой блеск. А также с помощью этого ингредиента гораздо проще убрать пыль.
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Хозяйки пояснили, что нужна лишь щепотка соли, которую надо посыпать на влажную швабру. Либо можно растворить три чайных ложки в 5 литрах горячей воды. Важно, что тряпку в ведро с соленой водой нужно опустить на час, а затем мыть полы, пишут «ТУТ Новости».