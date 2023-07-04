Повредите все волосы: три самые вредные повседневные прически, от которых нужно отказаться

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Австралийский парикмахер призналась, что такие ошибки делает каждая.

Зачастую девушки делают прически, чтобы волосы не путались, а также чтобы не изнывать от жары. Распущенные локоны смотрятся красиво, но это не всегда удобно. 

Австралийский парикмахер Рэйчел Валентайн в своих соцсетях перечислила самые вредные для волос прически. Дело в том, что они разрушают структуру волоса.

Первым в списке оказался конский хвост. Он точно повредит волосы  в случае, если вы делаете его тугим и фиксируете неэластичными и плотными резинками.

Для многих будет удивлением, то тугой пучок тоже может навредить. Лучше сократить давление на волосы. Для этого следует собирать волосы только в затылочной части и выпускайте передние локоны.

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Небрежный пучок тоже опасен. Оказывается, такая прическа заламывает кончики волос, что впоследствии приводит к их сечению.

По словам эксперта, чтобы меньше вредить своим волосам, лучше выбирать атласные или бархатные. Они меньше всего влияют на структуру волоса.

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