Повредите все волосы: три самые вредные повседневные прически, от которых нужно отказаться

Первым в списке оказался конский хвост. Он точно повредит волосы в случае, если вы делаете его тугим и фиксируете неэластичными и плотными резинками.

Для многих будет удивлением, то тугой пучок тоже может навредить. Лучше сократить давление на волосы. Для этого следует собирать волосы только в затылочной части и выпускайте передние локоны.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Небрежный пучок тоже опасен. Оказывается, такая прическа заламывает кончики волос, что впоследствии приводит к их сечению.

По словам эксперта, чтобы меньше вредить своим волосам, лучше выбирать атласные или бархатные. Они меньше всего влияют на структуру волоса.