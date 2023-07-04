Как сахар и уксус подействуют на вялую зелень: поразительный трюк

Если купленная недавно зелень в холодильнике увяла и выглядит неаппетитно, ее можно реанимировать довольно просто. Не спешите выбрасывать зеленый лук, базилик и шпинат, потерявшие «товарный» вид. Попробуйте поместить их в особый раствор: на стакан воды комнатной температуры – по 1 столовой ложке сахара и уксуса. Только сначала подрежьте стебли растений.

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И через пару часов пребывания в миске с чудо-раствором зелень «оживет»: она будет точно такой же, как в тот момент, когда ее сорвали с грядки. Теперь ее можно нарезать в салат или просто положить на тарелку и подать к основным блюдам. По материалам издания vnimanie.pro и Telegram-канал «Горничная».