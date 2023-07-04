Соль плюс водка: копеечный ароматизатор, который придаст вашему дому запах богатства

Чтобы в доме всегда царил легкий приятный аромат, достаточно использовать совсем недорогие ингредиенты. Возьмите красивую стеклянную емкость — фигурный стакан или банку. Насыпьте туда крупную соль, добавьте 8–10 бутончиков пряности — сухой гвоздики. И залейте все это одним колпачком любого кондиционера для белья.

И последний штрих: плесните в композицию столовую ложку водки или спирта. Так аромат получится более насыщенным. После этого останется лишь расставить баночки с полученным ароматизатором в разные места комнаты. Воздух наполнится тонким неуловимым ароматом, намекающим о высоком благосостоянии хозяев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Это гораздо дешевле и безвреднее готовых химических ароматизаторов, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на дзен-канала «Генератор идей».