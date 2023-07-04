Идеально для женщин 40+: эта одежда украсит любую фигуру и спасет в жару — не только платья

Каждая женщина хочет продлить молодость и выглядеть безупречно. В жаркие летние дни порой легко можно попасть в неловкую ситуацию. Из-за зноя в некоторых нарядах может быть некомфортно. Женщинам старше 40 лет стилисты советуют обратить внимание на модную и стильную одежду. Они назвали вещи, которые идеально подойдут в жару и при этом украсят любой образ.
И первыми в списке оказались платья свободного кроя. В них не будут сковываться движения, а выглядят они эффектно и романтично. Можно смело отдать предпочтение платью-рубашке. Такой фасон отлично смотрится на любой фигуре.
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Еще одним мастхэвом летнего гардероба является гавайская рубашка с коротким рукавом. Она еще долго выйдет из моды. А сочетать такую рубашку можно с льняными брюками и шортами с высокой посадкой.
Если вы не боитесь показывать ноги, то точно нужно иметь шорты, но важно выбирать фасон комфортной длины. Например, свободные бермуды с высокой посадкой. Такая модель подойдет и во время отдыха, и в офис, сообщает Marie Claire.