Идеально для женщин 40+: эта одежда украсит любую фигуру и спасет в жару — не только платья

И первыми в списке оказались платья свободного кроя. В них не будут сковываться движения, а выглядят они эффектно и романтично. Можно смело отдать предпочтение платью-рубашке. Такой фасон отлично смотрится на любой фигуре.

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Еще одним мастхэвом летнего гардероба является гавайская рубашка с коротким рукавом. Она еще долго выйдет из моды. А сочетать такую рубашку можно с льняными брюками и шортами с высокой посадкой.

Если вы не боитесь показывать ноги, то точно нужно иметь шорты, но важно выбирать фасон комфортной длины. Например, свободные бермуды с высокой посадкой. Такая модель подойдет и во время отдыха, и в офис, сообщает Marie Claire.