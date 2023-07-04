Самые модные и роскошные: эти три цвета носят только уверенные женщины — стоит купить

У каждого человека есть любимые цвета. Это, конечно, влияет на то, какой у него гардероб. И если кто-то ориентируется на тренды фасоны, то оттенки тоже играют важную роль в одежде. Эксперты рассказали, одежду каких цветов зачастую носят только уверенные в себе женщины. Они выделили три цвета, которые стоит иметь каждой в гардеробе.
Первым цветом, который можно встретить на уверенных в себе женщинах, считается черный. Он всегда привлекает внимания не меньше, чем розовое платье. Также этот оттенок может говорить о внутреннем спокойствии женщины.
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Вторым цветом, присущим уверенным в себе леди, считается красный. Такой оттенок, как правило, ассоциируется с решимостью и внутренним желанием, а также всегда приковывает к себе взгляды, пишет портал WomanHit.
Третьим цветом, который говорит об уверенности, является фиолетовый. Отмечается, что этот оттенок связан с аристократией. Порой он также сообщает окружающим об амбициозности самой женщины.