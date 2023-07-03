Это даже не мини-юбки — удивительно: мужчины признались, какая женская одежда сводит их с ума

Женщины зачастую одеваются так, чтобы ловить на себе мужские взгляды. Однако оказалось, что сильный пол привлекает совсем не так одежда, которую принято считать максимально женственной. Мужчины рассказали, какие предметы женского гардероба сводят их с ума. Результат опроса показал, что это вовсе не мини-юбки, как думают многие.
По полученным данным, что мужчинам нравится одежда, которая подчеркивает фигуру — короткие велосипедки, шорты. А также у них вызывают интерес «закрытые» варианты — например, широкие брюки-палаццо. И вопреки всем домыслам, у них восторг вызывают юбки средней длины в горошек и льняные жилеты.
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Также их будоражат платья с воротом халтер, который открывает спину, плечи и ключицы. Еще одной вещью, перед которой мужчины просто тают, стала блуза из атласа. Поясняется, что им нравится, когда ткань буквально струится по телу, пишет портал «Я покупаю».