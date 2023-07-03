Это даже не мини-юбки — удивительно: мужчины признались, какая женская одежда сводит их с ума

По полученным данным, что мужчинам нравится одежда, которая подчеркивает фигуру — короткие велосипедки, шорты. А также у них вызывают интерес «закрытые» варианты — например, широкие брюки-палаццо. И вопреки всем домыслам, у них восторг вызывают юбки средней длины в горошек и льняные жилеты.

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Также их будоражат платья с воротом халтер, который открывает спину, плечи и ключицы. Еще одной вещью, перед которой мужчины просто тают, стала блуза из атласа. Поясняется, что им нравится, когда ткань буквально струится по телу, пишет портал «Я покупаю».