Так устарела, что осталось только выбросить: стилист назвала обувь, которая выдает плохой вкус женщины

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Многие удивились, но первым делом эксперт рекомендовала отказаться от лоферов. Они хоть и удобные, но выглядят безвкусно, особенно с белыми носками. Также в список попали кроссовки бренда Yeezy, принадлежащего Канье Уэсту.

По словам Антонии, кеды Panda Dunks марки Nike не придают ничего изящного образу и никак его не красят, как и угги. Последние, уверена эксперт, вообще безнадежно устарели и их пора выбросить.