Так устарела, что осталось только выбросить: стилист назвала обувь, которая выдает плохой вкус женщины

Каждая девушка знает, что в любом образе важное значение имеет обувь. Она может придать изюминку, поменять стиль и визуально сделать лук завершенным. Стилист и эксперт по этикету Антония Хайэм перечислила в своем аккаунте в соцсети обувь, которая всегда портит внешний вид и превращает людей в посмешище и деревенщину.
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Многие удивились, но первым делом эксперт рекомендовала отказаться от лоферов. Они хоть и удобные, но выглядят безвкусно, особенно с белыми носками. Также в список попали кроссовки бренда Yeezy, принадлежащего Канье Уэсту.
По словам Антонии, кеды Panda Dunks марки Nike не придают ничего изящного образу и никак его не красят, как и угги. Последние, уверена эксперт, вообще безнадежно устарели и их пора выбросить.