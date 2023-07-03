Руки будут как у ангела: этот маникюр назван самым нежным и модным летом 2023 года

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Законодателем моды в этот раз стал Том Бачик – звездный нейл-мастер, который прославился благодаря своей работе с популярными артистами. Он решил рассказать про новый вид маникюра, который в обществе сразу окрестили «ангельским нюдом». Такой дизайн отличается прозрачным покрытием, небольшой длиной и естественной формой. По словам мастера, выглядит такой маникюр намного эффектнее привычного нюда.

Повторять подобный маникюр стоит лечебными лаками, считает портал Woman.ru. Это позволит не только дополнить образ самим дизайном, но и укрепить ногти. Более того, специальные лаки способны предотвращать ломкость.