Мужчины сразу пустят слюнки: самые привлекательные прически лета-2023 — нравятся всем

Особенно женственно и даже сексуально выглядит расслабленный пучок. такую прическу можно дополнить удлиненной челкой. К тому же, его всегда можно дополнить удлиненной челкой. Также очень привлекательно выглядит гладкий пучок.

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По словам эксперта, удлиненное каре остается в топе модных стрижек этого лета. Такая стрижка делает волосы визуально гуще, а также придает сексуальности любой женщине, поделилась Погадаева, пишет Marie Claire.

Универсальным вариантом всегда является низкий гладкий хвост. Такая прическа подойдет как для повседневного образа, так и для вечерней прогулке. Особенно роскошно такая укладка будет смотреться с пробором посередине.