Мужчины сразу пустят слюнки: самые привлекательные прически лета-2023 — нравятся всем

Многие девушки привыкают к своим прическам и редко экспериментируют. Распущенные волосы, хвостик и гулька – обычные укладки россиянок. Блогер Дарья Погадаева рассказала, какие стрижки будут смотреться особенно привлекательно в этом сезоне.
Она отметила, что стоит присмотреться к расслабленным локонам. Такая прическа делает с помощью крупной плойки. Лак и другие фиксирующие средство использовать не обязательно.Прямые волосы также смотрятся очень эффектно.
Особенно женственно и даже сексуально выглядит расслабленный пучок. такую прическу можно дополнить удлиненной челкой. К тому же, его всегда можно дополнить удлиненной челкой. Также очень привлекательно выглядит гладкий пучок.
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По словам эксперта, удлиненное каре остается в топе модных стрижек этого лета. Такая стрижка делает волосы визуально гуще, а также придает сексуальности любой женщине, поделилась Погадаева, пишет Marie Claire.
Универсальным вариантом всегда является низкий гладкий хвост. Такая прическа подойдет как для повседневного образа, так и для вечерней прогулке. Особенно роскошно такая укладка будет смотреться с пробором посередине.