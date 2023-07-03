Так точно не станете посмешищем: какая джинсовая куртка точно сделает вас модной и не испортит фигуру — совет стилиста

Летом хочется носить легкие наряды, но порой нужно взять что-то не продуваемое, чтобы вечером не озябнуть. При этом обычные куртки и джемпера многим надоели, а также не всегда подходят к образу. В этом году вернулись в моду джинсовые куртки. Они считаются универсальными. Cтилист-имиджмейкер, основатель «Школы стиля» Полли Рыжова рассказала, как девушкам правильно выбрать джинсовку, чтобы не стать посмешищем.
По словам эксперта, что джинсовая куртка является базовым предметом гардероба, который идет абсолютно всем. Однако стоит подобрать тот вариант, который идет именно вам, поэтому надо учитывать образ жизни, индивидуальный стиль и тип фигуры.
Стилист подчеркнула, что куртка из денима может разбавить самые разные образы, даже в деловой образ можно внедрить такой предмет гардероба.
«Для стиля business casual и smart casual рекомендуется выбирать куртку из денима в минималистичном исполнении. Предпочтительнее — в ахроматичных цветах (черный, белый, серый). Джинсовка в классическом синем или голубом больше подойдет для комфортных повседневных образов», — отметила Рыжова.
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Она добавила, что миниатюрным девушкам невысокого роста лучше отдать предпочтение укороченным фасонам, так как они позволят гармонизировать пропорции. Если у девушки роскошные формы, то стоит выбрать куртку до середины бедра. Стилист рекомендовала такую джинсовку носить в многослойных образах не застегивая, чтобы создать стройнящую вертикаль, пишет портал «А теперь внимание!».