Так точно не станете посмешищем: какая джинсовая куртка точно сделает вас модной и не испортит фигуру — совет стилиста

По словам эксперта, что джинсовая куртка является базовым предметом гардероба, который идет абсолютно всем. Однако стоит подобрать тот вариант, который идет именно вам, поэтому надо учитывать образ жизни, индивидуальный стиль и тип фигуры.

Стилист подчеркнула, что куртка из денима может разбавить самые разные образы, даже в деловой образ можно внедрить такой предмет гардероба.

«Для стиля business casual и smart casual рекомендуется выбирать куртку из денима в минималистичном исполнении. Предпочтительнее — в ахроматичных цветах (черный, белый, серый). Джинсовка в классическом синем или голубом больше подойдет для комфортных повседневных образов», — отметила Рыжова.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она добавила, что миниатюрным девушкам невысокого роста лучше отдать предпочтение укороченным фасонам, так как они позволят гармонизировать пропорции. Если у девушки роскошные формы, то стоит выбрать куртку до середины бедра. Стилист рекомендовала такую джинсовку носить в многослойных образах не застегивая, чтобы создать стройнящую вертикаль, пишет портал «А теперь внимание!».