Ужасный риск: косметика «с рук» заразит болезнями – предупреждает медик

Как выяснилось, косметику ни в коем случае нельзя покупать по объявлениям на сайтах – она может оказаться просроченной или б/у, и в этих случаях принесет крупные неприятности – вплоть до заболеваний. Об этом россиян предупредил доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд. Он подчеркнул: нельзя также покупать «с рук» спонжи, кисточки и другие инструменты для макияжа.

«Продавец может как угодно красиво расписывать продаваемый продукт, рассказывать, как бережно к нему относился и осторожно и мало пользовался — все это не более чем слова. Ради продажи можно сказать, что угодно. Вы сильно рискуете, не имея возможности проверить, в каких условиях реально хранилась, когда и как была вскрыта упаковка с косметической продукцией, соблюдались ли при ее использовании элементарные нормы гигиены», - объяснил врач.

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Никакая экономия не стоит, по мнению эксперта, такого риска.