Без стикеров не обойтись: как использовать липкие бумажки в быту — мало кто догадывается

Стикеры, то есть бумажки с липким слоем, которыми так удобно пользоваться в офисе, могут пригодиться и в быту. Например, опытные хозяйки успешно применяют их для чистки клавиатуры компьютера или ноутбука. Для этого необходимо вставить стикер липкой стороной между клавиш и слегка прижать.