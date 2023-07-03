Хитрый способ спрятать телефон и деньги на пляже: воры ни за что не догадаются

Наслаждаясь летним теплом и покачиваясь в ласковых морских волнах, можно легко остаться без денег и телефона – воришки не дремлют и активно собирают «урожай» с пляжей. Куда же спрятать ценные вещи, чтобы они не поменяли хозяина? Прятать под полотенце бесполезно: достаточно пары секунд, чтобы их обнаружить.
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Попробуйте применить хитрость: положите телефон, ключи и деньги в пластиковый пакет и закопайте в песок или присыпьте камешками. Сверху положите покрывало и полотенца. Так воры не смогут добраться до вашего добра. Если даже и поймут, где все скрывается, — не захотят привлекать к себе внимание активными «раскопками», сообщают издания vnimanie.pro и Express.