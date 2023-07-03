Зачем зажимать спичку в зубах: хитрый трюк для тех, кто едет на море

Многие предпочитают ехать в отпуск на собственном автомобиле — и быстро, и удобно, и сравнительно недорого. Однако для некоторых путешествие становится нелегким испытанием, способным испортить все удовольствие от живописных видов. Если вас укачивает в дальних переездах — воспользуйтесь способом, о котором мало кто знает.
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Прихватите с собой в путешествие спички или упаковку деревянных зубочисток. Как только почувствуете тошноту и другие симптомы укачивания — зажмите спичку зубами и крепко ее держите. Это, по мнению экспертов, быстро отвлечет организм от качки, и совсем скоро наступит облегчение — голова перестанет кружиться, тошнота без следа уйдет, сообщает vnimanie.pro.