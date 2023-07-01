Ногти такой формы не сломаются в ненужный момент: как выглядит самый надежный маникюр лета-2023

По словам эксперта, есть формы ногтей, которые особенно ломкие. Речь идет про длинный миндаль и стилеты. Они травмируются очень часто, поэтому стоит от них отказаться.

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По словам мастера, лучше выбрать овальную форму. Она не только самая крепкая, но и подходит практически всем женщинам. А вот если хочется другую формы, то стоит учесть толщину своих собственных ногтевых пластин.