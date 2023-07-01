Ногти такой формы не сломаются в ненужный момент: как выглядит самый надежный маникюр лета-2023

Мастер маникюра Алеся Хомутовская рассказала, какие ногти не сломаются ни в коем случае.
По словам эксперта, есть формы ногтей, которые особенно ломкие. Речь идет про длинный миндаль и стилеты. Они травмируются очень часто, поэтому стоит от них отказаться.
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По словам мастера, лучше выбрать овальную форму. Она не только самая крепкая, но и подходит практически всем женщинам. А вот если хочется другую формы, то стоит учесть толщину своих собственных ногтевых пластин.
«Чтобы подобрать красивую форму для тонких ногтей, нужно смотреть на изгиб кутикулы. При узком будет хорошо смотреться любой вариант. А если он более угловой, то выбирайте мягкий квадрат», — подчеркнула Хомутовская, пишет «Городовой».