Про кроссовки уже стоит забыть: Лисовец назвал самую трендовую обувь 2023 года

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«Спортивная обувь медленно, но верно уходит на дальний план. Ее пора заменить элегантными вариантами. Присмотритесь к женственной обуви, у нас ее очень много. Например, остроносые лодочки на маленьком каблуке», — сказал стилист.

Лисовец также добавил, что можно смело внедрить казаки в свой гардероб. Стилист отметил, что ковбойские сапоги важно брать обязательно на заметном каблуке. По его словам это достойная инвестиция в гардероб, пишет Woman.ru.