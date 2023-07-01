Про кроссовки уже не стоит забыть: Лисовец назвал самую трендовую обувь 2023 года

Фото: соцсети звезды

Стилист признался, что кроссовки к концу года станут не актуальными.

Многие девушки до мелочей продумывают образы. Важно не забывать про то, что обувь может стать настоящей изюминкой аутфита. Кроссовки стали мастхевом многих жительниц мегаполисов. Их носят с костюмами, платья, шортами. Владислав Лисовец заявил, что к концу лета 2023 года кроссовки начнут выходить из моды. Стилист призвал заменить их другими вариантами, которые будут смотреться более актуально.

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«Спортивная обувь медленно, но верно уходит на дальний план. Ее пора заменить элегантными вариантами. Присмотритесь к женственной обуви, у нас ее очень много. Например, остроносые лодочки на маленьком каблуке», — сказал стилист.

Лисовец также добавил, что можно смело внедрить казаки в свой гардероб. Стилист отметил, что ковбойские сапоги важно брать обязательно на заметном каблуке. По его словам это достойная инвестиция в гардероб, пишет Woman.ru.

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