Стало известно, зачем нужен маленький кармашек на джинсах

Джинсы носят все. Но далеко не все знают, для чего нужен маленький, почти незаметный кармашек, который располагается сразу над большим. Между тем эта деталь может вам пригодиться. Когда-то в небольшом карманчике хранили часы — в XIX веке, их носили не на запястье, а именно в карманах.

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Эта мода давно ушла в прошлое, однако джинсы продолжают шить с крошечным кармашком — это часть «джинсового» стиля. Сегодня в него можно класть другие мелкие вещи, которые хочется постоянно иметь под рукой: флешку, например, или мелкие монеты для оплаты проезда.

По материалам издания vnimanie.pro и портала «Белновости»