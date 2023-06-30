Зачем класть ватный диск в пылесос: об этом почти никто не знает

Ватные диски имеются в каждой ванной: они незаменимы для снятия макияжа и ухода за кожей. Однако эти маленькие кружочки отлично помогут вам и в другом деле. Положите ватный диск внутрь пылесоса — можно прямо в пылесборник. Только предварительно смочите диск эфирным маслом — любым, аромат которого вам нравится. И принимайтесь за уборку.

Ватный кружочек сработает как ароматизатор: он уничтожит затхлый запах, который образуется из-за скопления мусора в пылесборнике — и в убранной квартире установится тонкий приятный аромат.

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Среди самых удачных запахов — апельсин, мандарин, корица. Но если вы остановите выбор на лаванде, в качестве бонуса получите и борьбу с молью: она боится этого запаха.

По материалам издания vnimanie.pro и cpykami