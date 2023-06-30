Ламинат станет чище нового: дешевое и простое средство для мытья напольного покрытия

Загрязненный ламинат можно отчищать далеко не всякими средствами: некоторые могут навсегда испортить напольное покрытие. Например, если в чистящем средстве содержится щелочь, аммиак или сильные кислоты, оно уничтожит защитный слой ламината. Нельзя пользоваться и средствами с абразивными частицами – ламинат станет поцарапанным, его придется менять.

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Гораздо эффективнее покупать специальные чистящие средства для ламината, но можно сделать подходящий раствор и самостоятельно: достаточно добавить в воду немного уксуса, и ламинат заблестит, как новый. По материалам изданий vnimanie.pro и «БелНовости».