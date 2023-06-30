«Это моветон»: четыре дизайна маникюра, которые уже никто не делает — колхоз и безвкусица

Каждая девушка хочет выглядеть ухоженно. Особое внимание уделяется не только волосам, но и ногтям. Существует большое количество дизайна. Однако мода меняется и тут можно предстать не в лучшем свете. Для сайта Teleprogramma.pro мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина рассказала, какой маникюр точно не стоит делать, так как это колхоз и безвкусица.
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«Первый антитренд – это стразы. Конструкции из страз, царь-ногти, которые раньше были модные, теперь это моветон. Большое количество страз совершенно не украшает.
Второй – блестки. Если раньше было модно выделять блестящий ноготь, но сейчас это как стразы – не так сильно возбраняется, но тоже антитренд.
Третье – выделения ногтей. Имеется в виду, используя не минималистичного дизайна, а кричащего со стразами, блестками и непонятными конструкциями.
Четвертый антитренд – всевозможные вензеля. Из вставляли, вырисовывали, а сейчас это не приветствуется.
Сейчас в моде минимализм, все нюдовые оттенки и стемпинг, который любят креативщики и любители яркости», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Ксения Вахменина – мастер ногтевого сервиса.
Ксения Вахменина. Фото: Teleprogramma.pro