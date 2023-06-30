Не допустите роковую ошибку: такие стрижки делать категорически нельзя — безжалостно старят

Важной частью имиджа является прическа. Кто-то носит длинные волосы, другие предпочитают постоянно экспериментировать. Но после 30 лет уже важно тщательно подбирать стрижку, так как некоторые прически безжалостно старят. Эксперты рассказали, какие стрижки стоит избегать, если не хочется выглядеть старше на 10 лет.
И первое, о чем предупреждают специалисты, это короткие стрижки. Нужно не переборщить, так как будет очень открытое лицо, а это подходит далеко не всем. Дело в том, что у большинства россиянок тип старения деформационный. А так как лицо просто «уплывает» вниз, то очень короткая стрижка лишь подчеркнет эти возрастные изменения.
Faye Sadou. Фото: Global Look Press
Длинные прямые волосы без объема тоже зачастую выглядят далеко не выигрышным образом. А если есть секущиеся кончики, то весь вид кажется неухоженным. По словам экспертов, такая прическа делает акцент на нижнюю часть лица, где бывают несовершенства кожи. Если при этом носить прямой пробор, то морщины на лбу и у глаз будут заметнее.
Antonio Nava. Фото: Global Look Press
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И еще одной ошибкой будет густая ровная челка. Она закроет верхнюю часть лица, но на нижней половине будет сделан акцент. В результате челюсть выглядит массивной, а второй подбородок и брыли бросаются в глаза, сообщает «Я Покупаю».
Valentina Ranieri. Фото: Global Look Press