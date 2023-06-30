Не допустите роковую ошибку: такие стрижки делать категорически нельзя — безжалостно старят

И первое, о чем предупреждают специалисты, это короткие стрижки. Нужно не переборщить, так как будет очень открытое лицо, а это подходит далеко не всем. Дело в том, что у большинства россиянок тип старения деформационный. А так как лицо просто «уплывает» вниз, то очень короткая стрижка лишь подчеркнет эти возрастные изменения.