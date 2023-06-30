Смотрятся просто нелепо нелепо: эти модели купальников безнадежно устарели — не носите

И первым делом она выделила вязаные купальники, которые носят многие россиянки. Однако они уже не в тренде. Потеряли свою актуальность и такие вещи, как пляжные наряды с бахромой, а также парео и туники с растительным принтом или кружевом.

«Есть исключения, но их так сложно найти, что лучше не рисковать», — рассказала стилист, пишет портал «Газета.ру».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Но она рассказала, как стать королевой пляжа. По словам эксперта, лучше носить раздельные купальники. А на пике популярности в этом году ретро-стиль. В тренде также модели купальников с завязками, необычными вырезами и асимметричным кроем.