Сразу станете стройнее и изящней: стилист объяснила, как в жаркую погоду скрыть пышные бедра

По словам эксперта, мгновенно стройнит одежда со свободным силуэтом. При этом обтягивающие наряды точно стоит убрать подальше, так как они подчеркивают все изъяны и даже усугубляют эффект.

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«Скрыть объемы можно с помощью брюк, расширяющихся от бедра и юбок А-силуэта, которые при этом подчеркнут талию. Избегайте навязчивых рисунков и декоративных деталей в области бедер», — пояснила стилист, пишет «Городовой».

Она отметила, что есть еще одна хитрость. Лучше свободный верх заправлять в брюки, это облегчит нижнюю часть фигуры и удлинит ноги.