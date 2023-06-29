Сразу станете стройнее и изящней: стилист объяснила, как в жаркую погоду скрыть пышные бедра

Зачастую после зимы фигура выглядит уже не такой подтянутой. Скрыть пышные бедра или животик можно с помощью драпировки и объемных тканей. Но летом спрятать такие формы становится сложно. Стилист Наталья Осиновская объяснила, как скрыть полные бедра в жаркую погоду. Она подчеркнула, что к такому вопросу нужно подходить с умом.
По словам эксперта, мгновенно стройнит одежда со свободным силуэтом. При этом обтягивающие наряды точно стоит убрать подальше, так как они подчеркивают все изъяны и даже усугубляют эффект.
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«Скрыть объемы можно с помощью брюк, расширяющихся от бедра и юбок А-силуэта, которые при этом подчеркнут талию. Избегайте навязчивых рисунков и декоративных деталей в области бедер», — пояснила стилист, пишет «Городовой».
Она отметила, что есть еще одна хитрость. Лучше свободный верх заправлять в брюки, это облегчит нижнюю часть фигуры и удлинит ноги.