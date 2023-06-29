«Они идеально подойдут для тех, кто не любит тратить много времени на выбор одежды, но хочет выглядеть стильно и уверенно в любой ситуации. Универсальные брюки — это инвестиция в удобство и практичность!» — поделилась стилист.

Она сразу предложила обратить внимание на черные классические брюки с прямыми или узкими штанинами. Они станут идеальным вариантом как для офиса, так и свиданий, вечерних мероприятий и других мероприятий.

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А вот для повседневных луков подойдут джинсы темного оттенка. С помощью аксессуаров можно сделать как дневной, так и вечерний образ. Еще одним удачным вариантом стилист назвала широкие брюки с высокой талией. Их можно сочетать с топами, блузами, рубашками и кардиганами, создавая женственный и элегантный образ.

Стоит обзавестись леггинсами или тайтсами. Они незаменимы для занятий спортом, а также могут стать частью повседневного образа. Также идеальными для любого случая будут брюки-чинос и брюки-кюлоты, пишет портал «А теперь внимание!». Они могут визуально корректировать фигуру.