«Секретный» режим на телефоне – трюк, при котором 10% зарядки хватит вам на целый день

Даже если ваш телефон показывает всего 10% зарядки, можно продлить время его «жизни» без подзарядки. Это актуально в случае, если в ближайшее время подзарядить гаджет негде, а вам должны позвонить.

Зайдите в настройки, найдите раздел с батареей и посмотрите, на какие приложения расходуется больше всего заряда. И просто удалите их. В этом нет ничего страшного – вы сможете их восстановить позднее.

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Кроме того, выручит использование «монохромного» режима, который есть во многих устройствах на Android. Вы сможете включить этот режим, находясь в настройках под пользователем «разработчик», экран телефона станет черно-белым и будет расходовать намного меньше энергии, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на автора YouTube-канала Timoxa Life.