Суп не прокиснет даже в жару: хитрый трюк от шеф-повара

Сваренный с вечера суп порой не успевает остыть, и хозяйка ложится спать, оставив кастрюлю на плите, - а утром расстраивается, обнаружив, что суп за ночь успел не только остыть, но и прокиснуть. Чтобы этого не случилось, надо применить один трюк. Готовый суп прямо в кастрюле нужно поставить в раковину, заполненную ледяной водой.

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Через короткое время вы обнаружите, что еда полностью остыла, и сможете убрать кастрюлю в холодильник. Об этом рассказал шеф-повар Александр Растунин, добавив, что аналогичным образом можно поступить с любым кушаньем – либо оставив его в кастрюле, либо переложив предварительно в контейнер.

По материалам издания vnimanie.pro и портала lublu.bb.lv.