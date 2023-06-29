Зачем яйца перед варкой помещать в пакет: беспроигрышный вариант

Порой треснувшие и надколотые сырые яйца способны доставить серьезные огорчения, однако не стоит их выбрасывать или откладывать «на яичницу»: их еще можно сварить и использовать для салата. Нужно просто осторожно поместить треснувшее яйцо в полиэтиленовый пакет, плотно его закрутить и опустить в кастрюльку с холодной водой.

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Довести воду до кипения, выдержать 10–15 минут, после чего остудить яйцо и убедиться: оно не вытекло, даже если скорлупа была сильно треснувшей. По материалам издания vnimanie.pro и Дзен-канала «Кухня наизнанку».