Одним ударом покончите с муравьями и тлей: нужны аптечные капли

Очень обидно, когда тля и муравьи уничтожают долгожданный урожай клубники и портят цветы. Но есть одно доступное средство, которое заставит вредителей надолго забыть дорогу к вашему дому. Чтобы его приготовить, вам понадобятся нашатырно-анисовые капли, которые можно приобрести в любой аптеке буквально за копейки.

Для уничтожения тли нужно приготовить раствор — 10 столовых ложек аптечного средства на 10 литров воды. Этим раствором, в который следует добавить еще 2–3 ложки шампуня от блох, нужно опрыскать места, где скапливается тля.

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А от муравьев спасут нашатырно-анисовые капли в чистом виде: просто полейте насекомых концентратом там, где они любят лакомиться вашим урожаем. В завершение пропитайте этими каплями куски поролона и оставьте их на грядках, можно также привязать их к деревьям, советуют издание vnimanie.pro и Дзен-канал «Ваш цветок».