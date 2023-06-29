Зачем добавлять шампунь в уксус: секретный способ, о котором мало кто знает

Чтобы довести до блеска унитазы и раковины, совсем необязательно применять дорогостоящие химические средства. Опытные хозяйки умеют добиться блестящего результата, используя дешевый и простой, но очень эффективный раствор. В емкость с пульверизатором нужно налить уксус, а потом разбавить его 50 мл любого шампуня или ополаскивателя. Главное — чтобы в составе шампуня были силиконы.

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Полученный состав следует хорошенько взболтать. Чудо-средство готово: распылите его на поверхность санфаянса, а спустя 20 минут протрите влажной губкой. Результат вас поразит — и раковина, и унитаз приобретут ослепительный блеск, от известкового налета не останется и следа.

По материалам издания vnimanie.pro и канала на «Пульсе mail.ru» — «Жизнь сибирячки во Франции»