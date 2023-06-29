Как спасти свою жизнь от молнии: зонтик и велосипед — враги номер один, предупреждает эксперт

Трагедия с мужчиной, который погиб от удара молнии в Краснодарском крае, встревожила многих. Как уберечь свою жизнь во время грозы, как не стать жертвой разряда молнии?

«Молния ударила в человека, от чего он мгновенно перестал подавать признаки жизни до приезда скорой помощи, которая приехала спустя несколько минут после случившегося», — рассказал свидетель случившегося.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн объяснил, как следует себя вести, если разразилась гроза с молниями.

«В момент грозы очень важно, где она вас застает. Если это строение, сооружение или что-то в этом духе, то надо предполагать, что молнии всегда, как любому току, рациональнее пройти по линии наименьшего сопротивления, то есть зацепить наиболее высокие предметы. Не становитесь под отдельно стоящее дерево — это уже готовый молниеотвод, не стойте у металлических столбов, мачт, флагштоков, конструкций, мостов — это для молнии прекрасная добыча», — предупреждает спасатель.

Если стихия застала вас в поле — нужно постараться стать как можно «ниже», то есть прятаться в любую яму, ров, балку.

«Если вы едете на велосипеде, мотоцикле — к чертовой матери подальше от него, потому что металлический предмет как проводник тока — тоже желанная цель для молнии. Зонтик — тоже очень плохая вещь, еще один молниеотвод», — добавил эксперт.

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И последнее, при любом дожде, даже слабом, категорически нельзя находиться на высоте, тем более — проводить там какие-то работы. Необходимо срочно спуститься вниз и найти укрытие.

По материалам телеканала «360»