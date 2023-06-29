Названа самая модная обувь этого лета — это восторг: модницы уже скупают их

Многие девушки тщательно подбирают гардероб. И к любому наряду обязательно нужна идеальная пара обуви. И туфли сделают лук элегантным. Однако мода меняется и если за ней не следить, то можно оказаться в конфузной ситуации. Для сайта Teleprogramma.pro стилист Алсу Арна рассказала, какая обюувь точно должны быть у каждой модницы этим летом.
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«Одной из самых популярных пар обуви того сезона являются балетки Мэри Джейн. Также актуальны в этом сезоне вьетнамки, но не просто на плоском ходу, как это было ранее, в классическом понимании, а на каблуке, платформе и даже преходящие в ботфорты. Фигурный каблук актуален, платформа.
А если говорить о материале, то в этом сезоне акцент у многих дизайнеров на сатин. Ну и продолжает быть актуальной кожа, особенно в летние дни – перфорация. Цвета – самые смелые и много метализированных, как под серебро так и под золото», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.