Названа самая модная обувь этого лета — это восторг: модницы уже скупают их

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«Одной из самых популярных пар обуви того сезона являются балетки Мэри Джейн. Также актуальны в этом сезоне вьетнамки, но не просто на плоском ходу, как это было ранее, в классическом понимании, а на каблуке, платформе и даже преходящие в ботфорты. Фигурный каблук актуален, платформа.

А если говорить о материале, то в этом сезоне акцент у многих дизайнеров на сатин. Ну и продолжает быть актуальной кожа, особенно в летние дни – перфорация. Цвета – самые смелые и много метализированных, как под серебро так и под золото», – поделилась эксперт.