Словно живут богачи: как легко сделать интерьер визуально дороже — простые приемы от эксперта

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«Для визуально дорогого интерьера не нужно использовать много золото или позолоту , можно переборщить соответсвенно это покажет безвкусие, есть народы которые используют много золота, но даже их интерьер нельзя назвать богатым, хотя денег потрачено немерено.

Богатство в первую очередь ассоциируется с чистотой. Для поддержания порядка советую использовать стиль минимализм, а вещи хранить в шкафах с закрытыми полками.

При выборе цветов отдавать предпочтение постельным тонам, ни каких ярких стен и дивана в цветочек, это уже не модно.

Что бы выделить ваш интерьер, достаточно купить картину современного художника , (не постер ) а именно картину которая будет передавать эмоции. Или поставить арт-объект который будет притягивать взгляды.

На чем не стоит экономить так это на текстиле, визуально легко отличить качественные шторы от штор эконом класса, из текстура и материалы будут говорить сами за себя», – поделилась Алена.