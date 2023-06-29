Словно живут богачи: как легко сделать интерьер визуально дороже — простые приемы от эксперта

Многие впервые сталкиваются с ремонтом и сразу натыкаются на трудности. Подобрать цвет стен, материл – еще не самое сложное. Продумать интерьер оказывается для многих непосильной задачей. При этом хочется, чтобы все друзья охали от восторга. Для сайта Teleprogramma.pro дизайнер интерьеров Алена Угольникова рассказала, как сделать интерьер визуально богаче. Она призналась, что есть несколько приемов.
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«Для визуально дорогого интерьера не нужно использовать много золото или позолоту , можно переборщить соответсвенно это покажет безвкусие, есть народы которые используют много золота, но даже их интерьер нельзя назвать богатым, хотя денег потрачено немерено.
Богатство в первую очередь ассоциируется с чистотой. Для поддержания порядка советую использовать стиль минимализм, а вещи хранить в шкафах с закрытыми полками.
При выборе цветов отдавать предпочтение постельным тонам, ни каких ярких стен и дивана в цветочек, это уже не модно.
Что бы выделить ваш интерьер, достаточно купить картину современного художника , (не постер ) а именно картину которая будет передавать эмоции. Или поставить арт-объект который будет притягивать взгляды.
На чем не стоит экономить так это на текстиле, визуально легко отличить качественные шторы от штор эконом класса, из текстура и материалы будут говорить сами за себя», – поделилась Алена.
Справка Teleprogramma.pro:
Алена Угольникова — дизайнер интерьеров.