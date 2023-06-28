За минуту омолодит на 10 лет: эта чудо-укладка с легкостью скрывает седину

Эксперты рекомендуют создать объем у корневой зоны, чтобы скрыть поседевшие волоски. Такая укладка смотрится естественно, а также молодит.

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А вот если у вас волосы жирнятся очень быстро, то можно попробовать мыть шевелюру, нанося шампунь дважды. Зачастую это помогает.

Для тех, у кого седина часто заметна только в одном месте, стоит просто сменить пробор, сместив его в левую или правую сторону. Тогда серебристого очага не будет видно. Единичные седые волоски легко закрасить гелем для бровей или можно использовать специальный красящий спрей для волос, пишет marieclaire.