За минуту омолодит на 10 лет: эта чудо-укладка с легкостью скрывает седину

Многие девушки сталкиваются с тем, что волосы начинают седеть рано. У кого-то появляются лишь серебристые волоски, а кого-то сразу целый очаг седины. Это портит внешний вид и сразу старит. Красить корни чаще одного раза в месяц небезопасно, так как можно навредить волосам. Однако есть простые способы, как замаскировать седину. Есть чудо-укладка, которая выручает женщин.
Эксперты рекомендуют создать объем у корневой зоны, чтобы скрыть поседевшие волоски. Такая укладка смотрится естественно, а также молодит.
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А вот если у вас волосы жирнятся очень быстро, то можно попробовать мыть шевелюру, нанося шампунь дважды. Зачастую это помогает.
Для тех, у кого седина часто заметна только в одном месте, стоит просто сменить пробор, сместив его в левую или правую сторону. Тогда серебристого очага не будет видно. Единичные седые волоски легко закрасить гелем для бровей или можно использовать специальный красящий спрей для волос, пишет marieclaire.