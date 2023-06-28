Настоящая безвкусица: эти четыре детали в одежде сразу выдают простушку — снимайте немедленно

По словам стилистов, уничтожает любой образ выбор устаревших оттенков. Каждый сезон появляются модные цвета, которые делают образы современными. Если за ними не следить, что можно оказаться в неловкой ситуации. Еще более провальным решением будет сочетать устаревшие оттенки между собой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также выдаст в женщине простушку — атласный топ на бретельках. Он уже не актуален и выглядит так, словно человек не обновлял гардероб 20 лет. давно Лучшим выбором будут платья в минималистичном стиле, подчеркивает портал woman.ru.

Однотонные образы были на пике популярности во время пандемии, но теперь они говорят об отсутствии вкуса. В этом сезоне необходимо комбинировать оттенки.