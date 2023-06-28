Настоящая безвкусица: эти четыре детали в одежде сразу выдают простушку — снимайте немедленно

Многие россиянки годами носят одни и те же наряды. Однако если не следить за трендами, то можно сесть в лужу. Выдать полное отсутствие вкуса может даже самая минимальная деталь в образе. Эксперты рассказали, какие элементы сразу же превращают любую женщину в простушку. Они настоятельно рекомендовали избегать таких ошибок.
По словам стилистов, уничтожает любой образ выбор устаревших оттенков. Каждый сезон появляются модные цвета, которые делают образы современными. Если за ними не следить, что можно оказаться в неловкой ситуации. Еще более провальным решением будет сочетать устаревшие оттенки между собой.
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Также выдаст в женщине простушку — атласный топ на бретельках. Он уже не актуален и выглядит так, словно человек не обновлял гардероб 20 лет. давно Лучшим выбором будут платья в минималистичном стиле, подчеркивает портал woman.ru.
Однотонные образы были на пике популярности во время пандемии, но теперь они говорят об отсутствии вкуса. В этом сезоне необходимо комбинировать оттенки.