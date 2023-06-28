Заменит все летние юбки и станет любимой в гардеробе: названа самая удобная и модная вещь 2023 года

Летом девушки часто пополняют гардероб огромным количеством юбок и шорт. Однако в итоге ходят в одном и том же. Стилисты признаются, что можно взять вещь, которая заменит все летние юбки. В 2023 году на пике моды оказались тренды из нулевых. Среди юбок особенно актуальной стали джинсовые вещи длины макси. Эта модель подойдет подо все.