Заменит все летние юбки и станет любимой в гардеробе: названа самая удобная и модная вещь 2023 года

Летом девушки часто пополняют гардероб огромным количеством юбок и шорт. Однако в итоге ходят в одном и том же. Стилисты признаются, что можно взять вещь, которая заменит все летние юбки. В 2023 году на пике моды оказались тренды из нулевых. Среди юбок особенно актуальной стали джинсовые вещи длины макси. Эта модель подойдет подо все.
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Эксперты рекомендуют обратить внимание на трендовые фасоны: годе, А-силуэт, расклешенную и прямую юбки. Также хне стоит забывать про такую классику, как юбки-карандаши, тапециевидные, карго.
Важно, что джинсовые макси-юбки подходят под любой верх, поэтому не возникнет проблем с составлением образов. Особенно выигрышно будут смотреться кроп-топы, облегающие водолазки и джинсовые рубашки в тон юбке, сообщает Marie Claire.