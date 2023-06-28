Лучшее для волос: назван способ, как безопасно красить волосы даже в блонд — сохраните здоровье и молодость шевелюры

Многие женщины красят свои волосы. Однако порой это может навредить волосам. Многое зависит от качества краски и техники окрашивания. Обычно сильно портятся волосы, когда их приходится осветлять. Однако есть четыре щадящих техники окрашивания, которые позволяют сохранить здоровье и молодость волос. Они почти не наносят вреда шевелюре, обеспечивая при этом яркую смену имиджа.
По словам экспертов, антоцианин подойдет тем, кто хотел бы попробовать необычный оттенок волос. При этом локоны покрываются цветной пленкой, от чего они не страдают от вредного воздействия.
А вот Baby lights — одна из самых щадящих техник осветления. Если так красить волосы, то даже тонкие и ломкие волосы не пострадают.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Порой девушка просто хочется освежить вид волос. Окрашивание кончиков — отличный способ обновить внешность без радикальных перемен. К слову, Сейчас в моде натуральные оттенки, которые обеспечивают эффект омбре.
И в списке есть еще французское мелирование. Оно станет идеальным вариантом для русых волос. Благодаря этому методу осветления нескольких прядей можно добиться натурального образа, сообщает WomanHit.ru.