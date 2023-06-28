Лучшее для волос: назван способ, как безопасно красить волосы даже в блонд — сохраните здоровье и молодость шевелюры

По словам экспертов, антоцианин подойдет тем, кто хотел бы попробовать необычный оттенок волос. При этом локоны покрываются цветной пленкой, от чего они не страдают от вредного воздействия.

А вот Baby lights — одна из самых щадящих техник осветления. Если так красить волосы, то даже тонкие и ломкие волосы не пострадают.

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Порой девушка просто хочется освежить вид волос. Окрашивание кончиков — отличный способ обновить внешность без радикальных перемен. К слову, Сейчас в моде натуральные оттенки, которые обеспечивают эффект омбре.

И в списке есть еще французское мелирование. Оно станет идеальным вариантом для русых волос. Благодаря этому методу осветления нескольких прядей можно добиться натурального образа, сообщает WomanHit.ru.