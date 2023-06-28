Отрежьте жесткую часть посудной губки — удивитесь, для чего она пригодится

Обычная поролоновая губка — не только удобная вещь для мытья посуды. Она может пригодиться и в других ситуациях. Например, в случае, когда начинает хлопать дверца шкафчика, нужно отрезать от губки кусочек жесткой части и приклеить ее в уголок шкафа – больше вы хлопанья не услышите.

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Кроме того, чистая губка выручит, если в летнюю жару вы собрались на природу. Перед тем как выйти из дома, пропитайте поролон водой и положите ненадолго в морозилку. А потом поместите в пакет и положите в рюкзак или корзину с провизией: продукты и напитки останутся холодными.

По материалам издания vnimanie.pro и YouTube-канала «Секреты домохозяек»