Ватные шарики спасут от мышей: хитрый способ

Увидев в доме или на даче пробегающую мышь, хочется сразу позвонить в специальные службы или воспользоваться сильнодействующими химикатами. Не торопитесь — мощная отрава может и не понадобиться, если вы воспользуетесь нашим советом. Купите в аптеке эфирное масло болотного багульника, пропитайте им скатанные из ваты шарики и разбросайте их по всему дому, уделив особое внимание кухне и мусорному ведру.

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Для людей этот аромат довольно приятен (кстати, багульник можно заменить мятой), а вот мыши, почуяв его, мгновенно разбегутся подальше. Возможно, уйдут к соседям — но это уже их проблема, сообщает издание vnimanie.pro.