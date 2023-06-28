Так красить волосы ни в коем случае нельзя, если есть седина: «Подчеркнет несовершенства кожи и прибавит возраст»

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Один из самых неудачных вариантов окрашивания для седеющей женщины - это выбор очень темного оттенка. Обычного черного. Этот цвет не только ярко контрастирует с серебром седины, что еще сильнее подчеркивает возраст, но и мало кому идет с возрастом. Нужно обладать типажом Моники Белуччи, чтобы носить черный цвет и не казаться старой. В противном случае он подчеркнет несовершенства кожи и прибавит возраст.

Второй вариант – яркие оттенки. Это и рыжий, и красный, и зеленый. Любые яркие оттенки также усилят контраст, как и черный цвет.

Третий вариант -– яркие пряди. Если стилисты обычно рекомендуют уходить в мелирование и разновидности такого окрашивания, чтобы замаскировать седины, то яркие пряди сделают ровным счетом наоборот. Еще и покажут ваше не умение стареть достойно», – поделился эксперт.