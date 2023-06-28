Так красить волосы ни в коем случае нельзя, если есть седина: «Подчеркнет несовершенства кожи и прибавит возраст»

Седина не всегда появляется в уже зрелом возрасте. Очаги седины могут появятся даже у подростков. Обычно серебристые волосы хочется замаскировать. Особенно сложно это сделать, если от природы девушка брюнетка. При выборе краски можно совершить ошибку и только все испортить. Модельер Наз Маер в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказал, как точно не стоит краситься, если уже есть седина.
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«Один из самых неудачных вариантов окрашивания для седеющей женщины - это выбор очень темного оттенка. Обычного черного. Этот цвет не только ярко контрастирует с серебром седины, что еще сильнее подчеркивает возраст, но и мало кому идет с возрастом. Нужно обладать типажом Моники Белуччи, чтобы носить черный цвет и не казаться старой. В противном случае он подчеркнет несовершенства кожи и прибавит возраст.
Второй вариант – яркие оттенки. Это и рыжий, и красный, и зеленый. Любые яркие оттенки также усилят контраст, как и черный цвет.
Третий вариант -– яркие пряди. Если стилисты обычно рекомендуют уходить в мелирование и разновидности такого окрашивания, чтобы замаскировать седины, то яркие пряди сделают ровным счетом наоборот. Еще и покажут ваше не умение стареть достойно», – поделился эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro