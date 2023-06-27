Не надевайте, а то станете посмешищем: эти три вещи ни в коем случае нельзя носить женщинам 30+

С возрастом нужно не только тщательнее ухаживать за внешностью, но и более внимательно относится к подбору гардероба. Вещи, которые в 20 лет шикарно смотрятся на фигуре, потом могут создавать не самое приятное впечатление. Некоторая одежда на дамах старше 30 лет выглядит нелепо и неуместно, поэтому от нее стоит отказаться.
Платье в стиле бэби-долл смотрятся кокетливо на юных девушках, а вот на женщинах старше 30 лет такая модель уже будет выглядеть нелепо. Оно не только не подходит по возрасту, но и портит фигуру. Лучше отдать предпочтение более элегантной альтернативе.
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В этом году экстремальное мини вновь вошло в моду, но с ним стоить быть осторожнее. Слишком короткие платья и юбки, которые едва прикрывают прелести, не будут красить состоявшуюся женщину. Если хочется чего-то подобного, то лучше выбирать модели до колена и сдержанного силуэта.
Также стоит знать, что короткие шорты подчеркивают малейшие недостатки фигуры. А если носить их в городе, то это будет смотреться вульгарно. Их стоит заменить на более элегантные бермуды, сообщает «Я Покупаю».