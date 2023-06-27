Не позорьтесь: какие солнцезащитные очки точно стоит выкинуть — главные антитренды лета-2023

На этот раз эксперт отметила, что точно не нужно носить очки с зеркальными стеклами — они давно утратили свою актуальность. Также она рекомендует избегать очков в узкой оправе. Они перестали быть модными, а их место заняли крупногабаритные модели, которые теперь в топе.

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Еще одной моделью, которая считается антитрендом, это очки в инфантильной фигурной оправе — в форме сердец или звезд. Такой аксессуар не сделает образ элегантным и дорогим. Варианты с вычурным декором — стразами, кристаллами, шипами тоже лучше забыть, как страшный сон.

Стилист напомнила, что в этом сезоне в тренде лаконичность. Если хочется приобрести оригинальный аксессуар, то лучше присмотреться к актуальным цепочкам для очков. Они неизменно будут притягивать заинтересованные взгляды, уверена Рыжова, пишет портал «А теперь внимание!».