Такая деталь станет изюминкой образа: этот тренд стал главным хитом лета-2023

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Кто-то видел Сару Джессику Паркер с такими розами в сериале. А в этом году розы можно было заметить на показах Carolina Herrera, Valentino Christian Siriano и Yves Saint Lauren. Розы из ткани всех цветов и размеров стали главными акцентами на подиуме.

Следовать этому тренду просто. Не обязательно покупать платье с розами на подоле. Достаточно обзавестись чокером, брелоком, ремнем или заколкой, чтобы обратить на себя внимание, сообщает The Voice.