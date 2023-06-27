Такая деталь станет изюминкой образа: этот тренд стал главным хитом лета-2023

Каждый год меняются тенденции в моде. Вслед за лаконичностью вернулись пайетки и стразы. Однако самым главным трендом этого лета стали тканевые розы. чтобы быть модной, нужно выбрать такой декор и помнить: чем больше, тем лучше. В тренде розы на рукавах, туфлях, рубашках, вшитые прямо на груди.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кто-то видел Сару Джессику Паркер с такими розами в сериале. А в этом году розы можно было заметить на показах Carolina Herrera, Valentino Christian Siriano и Yves Saint Lauren. Розы из ткани всех цветов и размеров стали главными акцентами на подиуме.
Следовать этому тренду просто. Не обязательно покупать платье с розами на подоле. Достаточно обзавестись чокером, брелоком, ремнем или заколкой, чтобы обратить на себя внимание, сообщает The Voice.
Фото: Global Look Press