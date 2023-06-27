Как сберечь клубнику свежей: 3 хитрости, которые вас удивят

Собранная на даче клубника недолго остается свежей: скоро она начинает портиться на глазах. Этого можно избежать, если воспользоваться несколькими хитростями. Первая: надо сразу перебрать клубнику и отложить в сторону мятые и мокрые ягоды – их нужно съесть как можно быстрее, потому что они не будут долго храниться.

Вторая: к остальным ягодам лучше не прикасаться, не мыть их и не обрывать хвостики. Многие стараются поскорее придать ягодам «эстетичный» вид, избавляя их от плодоножек и смывая всю грязь, но это можно делать, только если вы собираетесь сразу подать клубнику на стол.

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Третья: поместите ягоды в стеклянную или пластиковую посуду с плотно закрывающейся крышкой, после чего поставьте в специальный лоток для фруктов в холодильнике. Там она пролежит достаточно долго, информируют издания vnimanie.pro и oka.fm.