Достаточно воткнуть в вишню палочку от суши: отличный трюк, который сэкономит массу времени

Палочки от суши могут выручить в самых неожиданных ситуациях, поэтому не выбрасывайте их после того, как полакомитесь любимой едой. Все хозяйки знают, сколько времени и усилий требуется для того, чтобы удалить из вишен косточки. А ведь именно ягоды без косточек используются для множества блюд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Теперь вам не придется сидеть над тазом вишен часами, разрезать каждую ягодку и кропотливо вынимать косточки. Палочки для суши помогут справиться с этим за считанные минуты. Поставьте на стол пустую бутылку, положите на ее горлышко вишню и проткните ее палочкой. Косточка упадет в бутылку. Так вы быстро обработаете весь запас ягод, не забрызгав все вокруг соком и сохранив вишни целыми.

По материалам изданий vnimanie.pro и TechInsider