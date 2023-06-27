Не выбрасывайте яичную скорлупу: она понадобится для стирки

Скорлупа куриных яиц – вещь, которую большинство хозяек выбрасывают сразу. И ошибаются! Если собрать некоторое количество этого продукта, можно добиться идеальной чистоты вещей при стирке, при этом не понадобятся никакие химические «термоядерные» средства.

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Просто положите раскрошенную скорлупу в любой мешочек из ткани, например, в носок, и постирайте в машине вместе с белыми вещами на обычном режиме. После окончания стирки вещи поразят вас белоснежностью – а добиться этого поможет именно яичная скорлупа, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на дзен-канал «Пока муж на работе».