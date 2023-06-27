Моль удерет навсегда: разложите в шкафу простое средство

Моль часто портит наши вещи, а справиться с этим насекомым бывает очень непросто. Теперь известно простое народное средство, которое при минимуме затрат и усилий навсегда избавит ваши шкафы от прожорливой бабочки. Сшейте или купите мешочки из капрона, заполните их сушеной травой и крепко завяжите.

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В качестве «отпугивателя» подойдут календула, полынь или герань: для людей их аромат даже приятен, а вот моль будет бежать от них сломя голову. Мешочки с травами разложите в шкафах, среди одежды, а также в карманы. Сделав это, вы надолго забудете, как выглядит моль, уверяют издания vnimanie.pro и «ТУТ Новости».