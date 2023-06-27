«Подиумный тренд»: эти пять остромодных сумок стали хитами лета-2023 — должны быть у каждой в гардеробе

2. Летние городские соломенные сумки. Актуальны в любой летний сезон. В этом настроение «город» в соломе поддерживает кожа: микс соломы/ротанга/ или льна с кожей. С такой сумкой можно не на пляж, а в офис. Она среднего размера и вместит даже документы А4. При этом не убьет легкий и женственный образ. И даже брючному костюму придаст летней расслабленности.

3. Вспоминаем двухтысячные. Сумки под мышку с кармашками. Или без них. Это тренд. Но, как каждый тренд не является длинной историей. Нравится – носите! Такая же история с сумками – багетами.

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