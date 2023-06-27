«Подиумный тренд»: эти пять остромодных сумок стали хитами лета-2023 — должны быть у каждой в гардеробе

Любая девушка знает, что к наряду нужны обувь и сумка. В современно виде огромный выбор сумок, поэтому можно даже растеряться. Для сайта Teleprogramma.pro стилист Словена Соколова рассказала, какие сумки в тренде в 2023 году и их точно стоит купить на лето. Эксперт выделила пять хитов этого сезона.
«От малышки до массивного гиганта. Начнем с последних», – заявила она.
1. Шопперы стали повторять трапецевидные соломенные сумки для походов на рынок во французском Провансе, широкой частью вверх. Лаконичные, не для фруктов и зелени, а для мега стильного образа. Пробуйте. Новые формы, новые правила. Или их полное отсутствие.
2. Летние городские соломенные сумки. Актуальны в любой летний сезон. В этом настроение «город» в соломе поддерживает кожа: микс соломы/ротанга/ или льна с кожей. С такой сумкой можно не на пляж, а в офис. Она среднего размера и вместит даже документы А4. При этом не убьет легкий и женственный образ. И даже брючному костюму придаст летней расслабленности.
3. Вспоминаем двухтысячные. Сумки под мышку с кармашками. Или без них. Это тренд. Но, как каждый тренд не является длинной историей. Нравится – носите! Такая же история с сумками – багетами.
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Фото: freepik.com
4. Остромодно, подиумный тренд на сумки-близнецы. Когда вы носите две сумочки вместе. Таким «балуется» и Prada, и Fendi и другие подиумные «небожители». В моде и инфантильная история, с прикрепленными к сумкам плюшевым игрушкам. Объемным. Если вы этого не проходили – попробуйте.
5. Микро-малышки из бисера, жемчуга или ткани все еще на гребне. Вы заскочите в последний вагон, если схватите себе такую. Такие малышки будут уместны и через год. Главное убрать их в дальний ящик, когда каждая вторая будет щеголять с микро-сумочкой в руках.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro