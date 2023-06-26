От восторга все рты откроют: это самые топовые юбки на лето-2023 — модницы начали на них охоту

По словам стилиста, в тренде разные модели, поэтому каждая найдет вариант, который подойдет именно ей.

И первыми в списке оказались юбки макси из денима. Они на пике популярности. Многие модницы уже скупили их. А если хочется показать стройные ноги, то присмотритесь к моделям с разрезом.

Также в моде юбки с эффектом прозрачности. Это идеальный вариант для тех, кто любит романтичный стиль. Так как в топе «голые» платья, то и юбки такого типа стали актуальны. Дизайнер рекомендует носить их даже в повседневной жизни — с мужскими футболками и кедами. А вот для выхода в свет можно создать элегантный образ с белой рубашкой, например, подвязав ее на талии. Также стильно будет выглядеть в сочетании с мужским пиджаком и каблуком.

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Юбки в бельевом стиле не теряют своих позиций. Если выбирать такой тип юбок, то стоит присмотреться к максимально асимметричным моделям или необычного и сложного кроя. Такие образы заставляют раскрыть рты от восторга.

Микроюбки вернулись в тренды. Они будут круто смотреться на тех, у кого стройные ножки. Их можно спустить на бедра и вытащить резинку боксеров, можно носить в классическом виде.

А вот юбки-пачки так же актуальны, как и балетки. Однако нужно стилизовать все так, чтобы вас не перепутали с балериной, пишет портал «А теперь внимание!».